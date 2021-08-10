В Украине ухудшается ситуация с COVID-19: где самая критическая ситуация
Источник:Центр экономики здравоохранения KSE
Ситуация с коронавирусом в Украине остается контролируемой. Но уровень госпитализаций уже превышает выписки на 18%.
Постепенный рост заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд. Самая критическая ситуация в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
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Сейчас Сумская, Тернопольская и Херсонская области показывают превышение коэффициента выявления на 4%. Самая критическая ситуация – в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Суммарный рост госпитализаций в этих регионах составляет 100% всего роста в Украине,
– говорится в сообщении.
Но есть и положительные новости, поскольку Украина продолжает наращивать вакцинацию. По словам аналитиков, ее текущие темпы превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю.
Но этого недостаточно для того, чтобы победить болезнь. Для того, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года темпы кампании иммунизации нужно ускорить вдвое уже сейчас.
Статистика распространения COVID-19 в Украине
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки в Украине обнаружили 781 больного коронавирусом.
- В больницы были госпитализированы 335 пациентов с осложнениями. Еще 24 пациента умерли, а 1 390 выписали в связи с выздоровлением.
- Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 260 232 больных коронавирусом. 2 192 592 из них преодолели болезнь, но все же вирус унес жизни 53 124 пациентов.