В Украине ухудшится ситуация с COVID-19: распространение дельта – вопрос времени

Эксперты Центра общественного здоровья прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине осенью. Виной тому распространение мутировавшей версии коронавируса – дельта.

Сейчас в Украине стабилизировалась заболеваемость

Как заявила заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко, пока в Украине фиксируют стабильное снижение заболеваемости.

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Летом мы не ожидаем подъема, но ожидаем подъем заболеваемости осенью,

– сказала она.

Дельта может спровоцировать осенью волну

По словам Кошалко, появление в Украине штамма Дельта – это только вопрос времени, но вакцинация значительно снижает вероятность неблагоприятного течения болезни, вызванной этим штаммом.

Она также добавила, что необходимо вакцинироваться от гриппа в будущем эпидсезоне.

Динамика распространения COVID-19

За минувшие сутки заболели коронавирусом 705 жителей Украины – среди них 28 детей и 18 медработников. В то же время выздоровели от недуга 1719 человек.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 2 235 801 человека.

Что известно о Дельта варианте коронавируса

Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения.

Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

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