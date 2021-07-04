Заболеваемость в выходные традиционно ниже

В больницы были госпитализированы 460 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском наблюдении. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 10 жителей страны. В то же время выздоровели 526 человек.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 14 229 человек,

методом ИФА – 3 345 человек,

экспресс-тестами – 10 405 человек.

Справка: за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 237 553 человека. По состоянию на 4 июля выздоровели 2 171 182 человек. Умерли в результате болезни 52 470 человек.

Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель

Киев – 126 случаев;

Винницкая область – 3 случая;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 20 случаев;

Донецкая область – 3 случая;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 26 случаев;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 31 случай;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 13 случаев;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ровненская область – 1 случай;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 12 случаев;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 11 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 3 случая.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! Эксперты Центра общественного здоровья прогнозируют рост заболеваемости коронавируса в Украине осенью. Виной тому распространение мутировавшей версии коронавируса – "Дельта".



Поэтому, правительство и Минздрав активно готовятся противодействовать инфекции: усиливают карантинные нормы в стране и увеличивают темпы вакцинации.



Что известно о штамме коронавируса "Дельта" / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала