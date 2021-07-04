В Украине уменьшилась заболеваемость COVID-19

4 июля 2021 , 08:36
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Источник:

Минздрав

В течение суток в Украине зарегистрировали 377 случаев инфицирования коронавирусом, среди больных 11 детей и 5 медработников.

Заболеваемость в выходные традиционно ниже

В больницы были госпитализированы 460 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском наблюдении. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 10 жителей страны. В то же время выздоровели 526 человек.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 14 229 человек,
  • методом ИФА – 3 345 человек,
  • экспресс-тестами – 10 405 человек.
Справка: за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 237 553 человека. По состоянию на 4 июля выздоровели 2 171 182 человек. Умерли в результате болезни 52 470 человек.

Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель

  • Киев – 126 случаев;
  • Винницкая область – 3 случая;
  • Волынская область – 5 случаев;
  • Днепропетровская область – 20 случаев;
  • Донецкая область – 3 случая;
  • Житомирская область – 5 случаев;
  • Закарпатская область – 0 случаев;
  • Запорожская область – 26 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 6 случаев;
  • Киевская область – 31 случай;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 1 случай;
  • Львовская область – 13 случаев;
  • Николаевская область – 17 случаев;
  • Одесская область – 49 случаев;
  • Полтавская область – 3 случая;
  • Ровненская область – 1 случай;
  • Сумская область – 15 случаев;
  • Тернопольская область – 12 случаев;
  • Харьковская область – 11 случаев;
  • Херсонская область – 11 случаев;
  • Хмельницкая область – 5 случаев;
  • Черкасская область – 5 случаев;
  • Черновицкая область – 4 случая;
  • Черниговская область – 3 случая.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! Эксперты Центра общественного здоровья прогнозируют рост заболеваемости коронавируса в Украине осенью. Виной тому распространение мутировавшей версии коронавируса – "Дельта".

Поэтому, правительство и Минздрав активно готовятся противодействовать инфекции: усиливают карантинные нормы в стране и увеличивают темпы вакцинации.


Что известно о штамме коронавируса "Дельта" / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська