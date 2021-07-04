В Украине уменьшилась заболеваемость COVID-19
4 июля 2021 , 08:36Читати новину українською
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине зарегистрировали 377 случаев инфицирования коронавирусом, среди больных 11 детей и 5 медработников.
Заболеваемость в выходные традиционно ниже
В больницы были госпитализированы 460 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском наблюдении. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 10 жителей страны. В то же время выздоровели 526 человек.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 14 229 человек,
- методом ИФА – 3 345 человек,
- экспресс-тестами – 10 405 человек.
Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель
- Киев – 126 случаев;
- Винницкая область – 3 случая;
- Волынская область – 5 случаев;
- Днепропетровская область – 20 случаев;
- Донецкая область – 3 случая;
- Житомирская область – 5 случаев;
- Закарпатская область – 0 случаев;
- Запорожская область – 26 случаев;
- Ивано-Франковская область – 6 случаев;
- Киевская область – 31 случай;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 1 случай;
- Львовская область – 13 случаев;
- Николаевская область – 17 случаев;
- Одесская область – 49 случаев;
- Полтавская область – 3 случая;
- Ровненская область – 1 случай;
- Сумская область – 15 случаев;
- Тернопольская область – 12 случаев;
- Харьковская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 11 случаев;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 5 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 3 случая.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Обратите внимание! Эксперты Центра общественного здоровья прогнозируют рост заболеваемости коронавируса в Украине осенью. Виной тому распространение мутировавшей версии коронавируса – "Дельта".
Поэтому, правительство и Минздрав активно готовятся противодействовать инфекции: усиливают карантинные нормы в стране и увеличивают темпы вакцинации.
Что известно о штамме коронавируса "Дельта" / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала