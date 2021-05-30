В Украине уменьшилась заболеваемость COVID-19: статистика МОЗ

В Украине за сутки заболели коронавирусом 1 703 человека. От осложнений болезни умерли 84 пациента.
В то же время выздоровели – 5 733 человека.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 15 199 людей,
- методом ИФА – 3 289 человек,
- экспресс-тестами – 14 002 человека.
Статистика заболеваемости за сутки в регионах:
- м. Киев – 96
- Винницкая область – 15
- Волынская область – 59
- Днепропетровская область – 257
- Донецкая область – 66
- Житомирская область – 51
- Закарпатская область – 20
- Запорожская область – 69
- Ивано-Франковская область – 29
- Киевская область – 122
- Кировоградская область – 14
- Луганская область – 17
- Львовская область – 48
- Николаевская область – 127
- Одесская область – 85
- Полтавская область – 42
- Ровненская область – 93
- Сумская область – 53
- Тернопольская область – 56
- Харьковская область – 143
- Херсонская область – 53
- Хмельницкая область – 56
- Черкасская область – 44
- Черновицкая область – 41
- Черниговская область – 47
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.