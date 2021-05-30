В Украине уменьшилась заболеваемость COVID-19: статистика МОЗ

В Украине за сутки заболели коронавирусом 1 703 человека. От осложнений болезни умерли 84 пациента.

В то же время выздоровели – 5 733 человека.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 15 199 людей,

методом ИФА – 3 289 человек,

экспресс-тестами – 14 002 человека.

Статистика заболеваемости за сутки в регионах:

м. Киев – 96

Винницкая область – 15

Волынская область – 59

Днепропетровская область – 257

Донецкая область – 66

Житомирская область – 51

Закарпатская область – 20

Запорожская область – 69

Ивано-Франковская область – 29

Киевская область – 122

Кировоградская область – 14

Луганская область – 17

Львовская область – 48

Николаевская область – 127

Одесская область – 85

Полтавская область – 42

Ровненская область – 93

Сумская область – 53

Тернопольская область – 56

Харьковская область – 143

Херсонская область – 53

Хмельницкая область – 56

Черкасская область – 44

Черновицкая область – 41

Черниговская область – 47

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 201 472 человека. По состоянию на 30 мая выздоровели – 2 036 148 из них. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 50 472 больных.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.