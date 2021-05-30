В Украине уменьшилась заболеваемость COVID-19: статистика МОЗ

30 мая 2021 , 05:30
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Источник:

Минздрав

В Украине за сутки заболели коронавирусом 1 703 человека. От осложнений болезни умерли 84 пациента.

В то же время выздоровели – 5 733 человека.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 15 199 людей,
  • методом ИФА – 3 289 человек,
  • экспресс-тестами – 14 002 человека.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 201 472 человека. По состоянию на 30 мая выздоровели – 2 036 148 из них. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 50 472 больных.

Статистика заболеваемости за сутки в регионах:

  • м. Киев – 96
  • Винницкая область – 15
  • Волынская область – 59
  • Днепропетровская область – 257
  • Донецкая область – 66
  • Житомирская область – 51
  • Закарпатская область – 20
  • Запорожская область – 69
  • Ивано-Франковская область – 29
  • Киевская область – 122
  • Кировоградская область – 14
  • Луганская область – 17
  • Львовская область – 48
  • Николаевская область – 127
  • Одесская область – 85
  • Полтавская область – 42
  • Ровненская область – 93
  • Сумская область – 53
  • Тернопольская область – 56
  • Харьковская область – 143
  • Херсонская область – 53
  • Хмельницкая область – 56
  • Черкасская область – 44
  • Черновицкая область – 41
  • Черниговская область – 47

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Лукашевська