Спрос на вакцинацию среди украинцев

Самым активным месяцем за весь сезон вакцинации был август – каждый день в центры массовой вакцинации и кабинеты в поликлиниках записывались до 12 тысяч человек. В первых неделях сентября такой темп онлайн записей сохранялся, но с 13 сентября количество записей начало резко снижаться.

Также на тему: Молодость надолго: как витамин Д поможет предупредить преждевременное старение

Наиболее активно в сентябре записывались женщины – 60%, мужчины традиционно менее активны – 40%.

Где можно вакцинироваться

Сегодня в Киеве работает 287 пунктов вакцинации: 269 в государственных поликлиниках, 3 в частных клиниках и 15 массовых центров вакцинации. В других городах Украины также действуют центры вакцинации при поликлиниках и общественных местах. Получить бесплатную прививку можно в любой день недели, включая выходные. Доступны 3 вакцины – CoronaVac, Pfizer, Astrazeneca.

Отметим, что, по данным Минздрава, со сложным течением COVID-19 в больницы попадают в 95% случаев именно невакцинированные украинцы. 98% умерших от коронавируса в возрасте от 60 лет не получили ни одной дозы вакцины.

Прививаться можно в любом городе и удобном медучреждении. Чтобы записаться на прививки против COVID-19, нужно выбрать свободную дату и время на сайте helsi.me. Подтверждение записи можно увидеть в личном кабинете в приложении Helsi. Его нужно показать при входе вместе с паспортом и идентификационным кодом. Данные о проведенной вакцинации также отображаются в бесплатном приложении Helsi.

Helsi.me – что это? Это сервис записи на медицинские услуги и безопасного хранения медицинских данных. Пациентам сервис позволяет быстро и удобно записываться на прием к врачу, диагностику, анализы, вакцинацию и заказывать медикаменты. Больницам — участвовать в реформе здравоохранения и упорядочить работу клиники. Через сайт и приложение Helsi.me ежемесячно записываются на прием более 2,5 миллиона пациентов. Через сервис на прививку от COVID-19 записались более 535 тысяч пользователей. Системой пользуются более 1 300 учреждений здравоохранения и 49 000 врачей по всей Украине.

Вакцинация в Украине: коротко