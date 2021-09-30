В Украине уменьшилось количество записей на вакцинацию против коронавируса
Источник:24 канал
В сентябре количество онлайн записей на вакцинацию упало на 14% по сравнению с августом – с 330 700 до 268 400 записей. Сейчас на вакцинацию онлайн в среднем записывается 7 тысяч человек в день.
Спрос на вакцинацию среди украинцев
Самым активным месяцем за весь сезон вакцинации был август – каждый день в центры массовой вакцинации и кабинеты в поликлиниках записывались до 12 тысяч человек. В первых неделях сентября такой темп онлайн записей сохранялся, но с 13 сентября количество записей начало резко снижаться.
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Наиболее активно в сентябре записывались женщины – 60%, мужчины традиционно менее активны – 40%.
Где можно вакцинироваться
Сегодня в Киеве работает 287 пунктов вакцинации: 269 в государственных поликлиниках, 3 в частных клиниках и 15 массовых центров вакцинации. В других городах Украины также действуют центры вакцинации при поликлиниках и общественных местах. Получить бесплатную прививку можно в любой день недели, включая выходные. Доступны 3 вакцины – CoronaVac, Pfizer, Astrazeneca.Отметим, что, по данным Минздрава, со сложным течением COVID-19 в больницы попадают в 95% случаев именно невакцинированные украинцы. 98% умерших от коронавируса в возрасте от 60 лет не получили ни одной дозы вакцины.
Прививаться можно в любом городе и удобном медучреждении. Чтобы записаться на прививки против COVID-19, нужно выбрать свободную дату и время на сайте helsi.me. Подтверждение записи можно увидеть в личном кабинете в приложении Helsi. Его нужно показать при входе вместе с паспортом и идентификационным кодом. Данные о проведенной вакцинации также отображаются в бесплатном приложении Helsi.
Вакцинация в Украине: коротко
- Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- С начала вакцинальной кампании привито 7 000 535 человек: из них получили одну дозу – 7 000 533 человека, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы – 5 617 457 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
- Всего проведено 12 617 990 прививок.
- 22 сентября Кабинет Министров Украины дал поручение Минздраву разработать приказ об обязательной вакцинации представителей определенных профессий.