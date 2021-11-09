В Минздраве сообщили, что эти полмиллиона лекарств изъяли из пунктов и центров иммунизации.

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В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Их срок годности истекал 31 октября.

Точное количество просроченных лекарств будет известно после пересчета препаратов.

Сейчас в Украине доступны еще сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. До этого времени ею будут продолжать вакцинации.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на этой неделе Украина получит еще 2,5 миллиона доз вакцины Pfizer.

Темпы COVID-вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании на территории страны против коронавируса привились 11 546 723 человека.

Из них 11 546 721 получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 граждане (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине провели 19 584 775 инъекций (и первой, и второй дозами).

Какие вакцины использовались чаще всего:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 3 649 892;

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 820 246;

AstraZeneca – 1 466 676;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;

Moderna – 1 102 042.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Инфографика 24 канала