В Украине уничтожили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения в конце октября утилизировало 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. У препарата истек срок годности.

В Минздраве сообщили, что эти полмиллиона лекарств изъяли из пунктов и центров иммунизации.

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В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Их срок годности истекал 31 октября.

Точное количество просроченных лекарств будет известно после пересчета препаратов.

Сейчас в Украине доступны еще сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. До этого времени ею будут продолжать вакцинации.

Темпы COVID-вакцинации в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на этой неделе Украина получит еще 2,5 миллиона доз вакцины Pfizer.

С начала вакцинальной кампании на территории страны против коронавируса привились 11 546 723 человека.

Из них 11 546 721 получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 граждане (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине провели 19 584 775 инъекций (и первой, и второй дозами).

Какие вакцины использовались чаще всего:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 3 649 892;

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 820 246;

AstraZeneca – 1 466 676;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;

Moderna – 1 102 042.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Инфографика 24 канала