В Украине уничтожили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
Источник:LIGA.net
Министерство здравоохранения в конце октября утилизировало 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. У препарата истек срок годности.
В Минздраве сообщили, что эти полмиллиона лекарств изъяли из пунктов и центров иммунизации.
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В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Их срок годности истекал 31 октября.
Точное количество просроченных лекарств будет известно после пересчета препаратов.
Сейчас в Украине доступны еще сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. До этого времени ею будут продолжать вакцинации.
Темпы COVID-вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании на территории страны против коронавируса привились 11 546 723 человека.
Из них 11 546 721 получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 граждане (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего в Украине провели 19 584 775 инъекций (и первой, и второй дозами).
Какие вакцины использовались чаще всего:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Coronavac – 3 649 892;
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 820 246;
- AstraZeneca – 1 466 676;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;
- Moderna – 1 102 042.