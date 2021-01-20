В Украине упала поддержка вакцинации против COVID-19: результаты опроса
Вопрос вакцинации в Украине стоит остро – как и против коронавируса, так и против других, не менее опасных болезней. Но значительная часть населения Украины не хочет делать прививки.
Большинство украинцев не хотят прививаться против коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные социологической группой "Рейтинг".
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Если вакцина против COVID-19 станет доступной в аптеках, то вакцинироваться планируют только 39% опрошенных украинцев. Между тем 56% – не готовы этого сделать.
В том случае, если прививка будет бесплатной, то 43% респондентов планируют вакцинироваться, но 52% не будут ее делать.
Поддержка бесплатной вакцинации упала. Так, во время ноябрьского опроса бесплатную прививку поддерживали 55% людей. А вот количество тех людей, которые готовы привиться платной вакциной, несколько возросло.
Интересно, что противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30 – 49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заразиться коронавирусом.
Как проводился опрос
- Социологи опросили 1 600 человек в возрасте от 18 лет.
- Опрос проводился с 14 по 16 января 2021 года.
- Респондентов выбирали наугад – на основе случайной выборки телефонных номеров.
- Интервью проходило в телефонном режиме с использованием компьютера. Этот метод называется CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.
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