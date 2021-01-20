Вопрос вакцинации в Украине стоит остро – как и против коронавируса, так и против других, не менее опасных болезней. Но значительная часть населения Украины не хочет делать прививки.

Большинство украинцев не хотят прививаться против коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные социологической группой "Рейтинг".

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Если вакцина против COVID-19 станет доступной в аптеках, то вакцинироваться планируют только 39% опрошенных украинцев. Между тем 56% – не готовы этого сделать.

В том случае, если прививка будет бесплатной, то 43% респондентов планируют вакцинироваться, но 52% не будут ее делать.

Поддержка бесплатной вакцинации упала. Так, во время ноябрьского опроса бесплатную прививку поддерживали 55% людей. А вот количество тех людей, которые готовы привиться платной вакциной, несколько возросло.

Интересно, что противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30 – 49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заразиться коронавирусом.

Как проводился опрос