Как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализировали 4 048 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 377 пациентов. Зато выздоровели 14 450 человек. К слову, количество выздоровевших уже вторые сутки подряд превышает количество инфицированных.
Внимание
Европейский регулятор рекомендует COVID-таблетки от Merck и начал оценку препарата Pfizer Показатели тестирования
За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине провели 66 272 теста на коронавирус различными способами, в частности:
методом ПЦР – 30 741 методом ИФА – 5 873 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 658. Статистика коронавируса в областях: суточный показатель г. Киев – 559 больных; Винницкая – 499 больных; Волынская – 302 больных; Днепропетровская – 1 242 больных; Донецкая – 416 больных; Житомирская – 452 больных; Закарпатская – 289 больных; Запорожская – 653 больных; Ивано-Франковска – 543 больных; Киевская – 519 больных; Кировоградская – 196 больных; Луганская – 42 больных; Львовская – 288 больных; Николаевская – 693 больных; Одесская – 655 больных; Полтавская – 361 больной; Ровенская – 279 больных; Сумская – 451 больной; Тернопольская – 297 больных; Харьковская – 284 больных; Херсонская – 191 больной; Хмельницкая – 598 больных; Черкасская – 260 больных; Черновицкая – 158 больных; Черниговская – 408 больных;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Общая статистика COVID-19
От начала пандемии
в Украине сообщили о 3 332 943 случая заболевания COVID-19. По состоянию на 21 ноября выздоровели 2 762 950 7 человек.
Впрочем, жертвами коронавируса стали 81 272 жителя страны.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине активно распространяется
новый вариант коронавируса Дельта-штамма, значительно заразнее. По состоянию на 19 ноября его обнаружили уже в 8 регионах страны.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала