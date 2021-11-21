Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 4 048 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 377 пациентов. Зато выздоровели 14 450 человек. К слову, количество выздоровевших уже вторые сутки подряд превышает количество инфицированных.

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Показатели тестирования

За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине провели 66 272 теста на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 30 741

методом ИФА – 5 873

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 658.