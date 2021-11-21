В Украине упала заболеваемость COVID-19, госпитализации все еще на высоком уровне
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 10 635 человек, среди них 894 ребенка и 99 медработников.
Как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализировали 4 048 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 377 пациентов. Зато выздоровели 14 450 человек. К слову, количество выздоровевших уже вторые сутки подряд превышает количество инфицированных.
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Показатели тестирования
За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине провели 66 272 теста на коронавирус различными способами, в частности:
- методом ПЦР – 30 741
- методом ИФА – 5 873
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 658.
Статистика коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 559 больных;
- Винницкая – 499 больных;
- Волынская – 302 больных;
- Днепропетровская – 1 242 больных;
- Донецкая – 416 больных;
- Житомирская – 452 больных;
- Закарпатская – 289 больных;
- Запорожская – 653 больных;
- Ивано-Франковска – 543 больных;
- Киевская – 519 больных;
- Кировоградская – 196 больных;
- Луганская – 42 больных;
- Львовская – 288 больных;
- Николаевская – 693 больных;
- Одесская – 655 больных;
- Полтавская – 361 больной;
- Ровенская – 279 больных;
- Сумская – 451 больной;
- Тернопольская – 297 больных;
- Харьковская – 284 больных;
- Херсонская – 191 больной;
- Хмельницкая – 598 больных;
- Черкасская – 260 больных;
- Черновицкая – 158 больных;
- Черниговская – 408 больных;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика COVID-19
От начала пандемии в Украине сообщили о 3 332 943 случая заболевания COVID-19. По состоянию на 21 ноября выздоровели 2 762 950 7 человек.
Впрочем, жертвами коронавируса стали 81 272 жителя страны.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине активно распространяется новый вариант коронавируса Дельта-штамма, значительно заразнее. По состоянию на 19 ноября его обнаружили уже в 8 регионах страны.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала