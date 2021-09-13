Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 833 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли еще 18 человек. В то же время выздоровели – 758 человек.

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За сутки лаборатории провели 21 474 тестов на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 10 668,
  • методом ИФА – 1 659,
  • экспресс-тестами – 9 147.

Коронавирус в областях: суточный показатель

  • город Киев – 166 случаев;
  • Винницкая область – 44 случая;
  • Волынская область – 79 случаев;
  • Днепропетровская область – 60 случаев;
  • Донецкая область – 18 случаев;
  • Житомирская область – 88 случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 18 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 случай;
  • Киевская область – 29 случаев;
  • Кировоградская область – 7 случаев;
  • Луганская область – 37 случаев;
  • Львовская область – 86 случаев;
  • Николаевская область – 45 случаев;
  • Одесская область – 56 случаев;
  • Полтавская область – 5 случаев;
  • Ровненская область – 13 случаев;
  • Сумская область – 25 случаев;
  • Тернопольская область – 148 случаев;
  • Харьковская область – 45 случаев;
  • Херсонская область – 13 случаев;
  • Хмельницкая область – 4 случая;
  • Черкасская область – 42 случая;
  • Черновицкая область – 120 случаев;
  • Черниговская область – 15 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.

В течение минувших суток, воскресенья, в Украине вакцинировали 45 148 человек, в том числе первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек.

В течение суток работали:

  • 300 мобильных бригад;
  • 1 004 пункта прививки;
  • 353 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 получили 5 906 742 человека:

  • из них получили одну дозу – 5 906 740 человек,
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 10 710 944 прививки.

Какие вакцины используют чаще всего

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Для иммунизации украинцев используют вакцины:

  • Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
  • Coronavac – 1 657 358.
  • Comirnaty от Pfizer – 2 093 208.
  • AstraZeneca – 558 228.
  • Janssen от Johnson & Johnson - 19 252.
  • Moderna – 1 090 709.

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