В Украине упала заболеваемость коронавирусом: детали

По состоянию на 13 сентября, в течение суток в Украине подтвердили 1 205 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных 149 детей и 23 медработника. Вакцину против коронавируса получили 45 148 человек, в частности, для 16 930 людей – это первая доза препарата.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 833 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли еще 18 человек. В то же время выздоровели – 758 человек.

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За сутки лаборатории провели 21 474 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 10 668,

методом ИФА – 1 659,

экспресс-тестами – 9 147.

Коронавирус в областях: суточный показатель

город Киев – 166 случаев;

Винницкая область – 44 случая;

Волынская область – 79 случаев;

Днепропетровская область – 60 случаев;

Донецкая область – 18 случаев;

Житомирская область – 88 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 случай;

Киевская область – 29 случаев;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 86 случаев;

Николаевская область – 45 случаев;

Одесская область – 56 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ровненская область – 13 случаев;

Сумская область – 25 случаев;

Тернопольская область – 148 случаев;

Харьковская область – 45 случаев;

Херсонская область – 13 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 42 случая;

Черновицкая область – 120 случаев;

Черниговская область – 15 случаев.

С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 317 824 случаях инфицирования коронавирусом.По состоянию на 13 сентября выздоровели 2 221 868 человек. Жертвами коронавируса стали 54 360 жителей страны.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.

В течение минувших суток, воскресенья, в Украине вакцинировали 45 148 человек, в том числе первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек.

В течение суток работали:

300 мобильных бригад;

1 004 пункта прививки;

353 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 получили 5 906 742 человека:

из них получили одну дозу – 5 906 740 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 10 710 944 прививки.

Какие вакцины используют чаще всего

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Для иммунизации украинцев используют вакцины:

Covishield – 487 187 (количество использованных доз).

Coronavac – 1 657 358.

Comirnaty от Pfizer – 2 093 208.

AstraZeneca – 558 228.

Janssen от Johnson & Johnson - 19 252.

Moderna – 1 090 709.

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