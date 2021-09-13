В Украине упала заболеваемость коронавирусом: детали
Источник:Минздрав
По состоянию на 13 сентября, в течение суток в Украине подтвердили 1 205 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных 149 детей и 23 медработника. Вакцину против коронавируса получили 45 148 человек, в частности, для 16 930 людей – это первая доза препарата.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 833 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли еще 18 человек. В то же время выздоровели – 758 человек.
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За сутки лаборатории провели 21 474 тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 10 668,
- методом ИФА – 1 659,
- экспресс-тестами – 9 147.
С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 317 824 случаях инфицирования коронавирусом.
По состоянию на 13 сентября выздоровели 2 221 868 человек. Жертвами коронавируса стали 54 360 жителей страны.
Коронавирус в областях: суточный показатель
- город Киев – 166 случаев;
- Винницкая область – 44 случая;
- Волынская область – 79 случаев;
- Днепропетровская область – 60 случаев;
- Донецкая область – 18 случаев;
- Житомирская область – 88 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 18 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 случай;
- Киевская область – 29 случаев;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Львовская область – 86 случаев;
- Николаевская область – 45 случаев;
- Одесская область – 56 случаев;
- Полтавская область – 5 случаев;
- Ровненская область – 13 случаев;
- Сумская область – 25 случаев;
- Тернопольская область – 148 случаев;
- Харьковская область – 45 случаев;
- Херсонская область – 13 случаев;
- Хмельницкая область – 4 случая;
- Черкасская область – 42 случая;
- Черновицкая область – 120 случаев;
- Черниговская область – 15 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
Статистика COVID-вакцинации в Украине
За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.
В течение минувших суток, воскресенья, в Украине вакцинировали 45 148 человек, в том числе первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек.
В течение суток работали:
- 300 мобильных бригад;
- 1 004 пункта прививки;
- 353 центра вакцинации.
С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 получили 5 906 742 человека:
- из них получили одну дозу – 5 906 740 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 10 710 944 прививки.
Какие вакцины используют чаще всего
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Для иммунизации украинцев используют вакцины:
- Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
- Coronavac – 1 657 358.
- Comirnaty от Pfizer – 2 093 208.
- AstraZeneca – 558 228.
- Janssen от Johnson & Johnson - 19 252.
- Moderna – 1 090 709.
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