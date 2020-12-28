В Украине упали объемы ПЦР-тестирования на коронавирус: в Минздраве объяснили причину
Министерство здравоохранения Украины заявило о спаде тестирований на коронавирус. Глава ведомства назвал причину.
Он сообщил, что за прошедшую неделю было выявлено 59 381 случай COVID-19. На позапрошлой неделе эта цифра была – 70 327. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Методом ПЦР сделали 203 954 тестирования, а за позапрошлую неделю – 250 417.
Якобы упало, с чем это связано? Мы начали применять в том числе тесты на антиген – экспресс-тесты. Это тесты, которые требуют 15 минут,
– сказал Степанов.
По его словам, за прошедшую неделю количество сделанных тестирований на выявление антигена экспресс-тестами было 58 тысяч 63 тестирования.
Темпы распространения коронавируса
С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. По состоянию на 28 декабря из них выздоровели – 665 729 человек. Известно, что коронавирус унес жизни 17 849 пациентов.
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