Соответствующее постановление принял главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а следовательно, предотвратить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и инфекционные больницы.

Читайте также: Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Новые правили Минздрава относительно вакцинации

Иммунизация должна и дальше оставаться доступной. Пациенты не должны получать избыточные рекомендации относительно обследований или диагностики перед проведением прививок.

Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу.

Дети могут находиться в учебных заведениях или зачисляться в них, если они получили справку о завершенном курсе обязательных прививок в соответствии с возрастом и Национальным календарем профилактических прививок. Все вакцины, внесенные в календарь, оплачивает государство, отмечают в Минздраве.

Прививки должны быть организованы с соблюдением мер инфекционного контроля. Люди не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей, чтобы получить профилактические прививки.

Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах школ. Они должны предоставить разрешение на медицинское вмешательство.

Ранее центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) проанализировали, действительно ли вакцина Pfizer, которой в настоящее время иммунизируют подростков, помогает им легче перенести болезнь. Оказалось, что препарат на 93% эффективен для предотвращения госпитализации детей в возрасте 12 – 18 лет.