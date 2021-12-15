В указе говорится, что этот день устанавливают для поддержки инициатив касаемо активизации деятельности по предотвращению возникновения онкологических заболеваний. И чтоб привлечь внимание общества к людям, которые живут с этим диагнозом.

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День людей, которые живут с раком / Скриншот

Почему этот день важен

День людей с историей рака – это день людей, которые только узнали о своем диагнозе, преодолевают эту болезнь прямо сейчас или уже оставили ее в прошлом.

Цель этого дня – сделать всех людей, которые борются с онкологическими болезнями, видимыми для общества и государства, отстоять их права и доказать тем, кто только начинает путь лечения, что бороться за жизнь стоит и на этом пути всегда есть кому тебя поддержать.

Ситуация с раком в Украине

Смерти в Украине от рака занимают второе место после летальных исходов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. В октябре Государственная служба статистики сообщала, что уже в этом году от рака в Украине умер 49 021 человек.

Ежегодно в Украине диагностируется около 140 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, в целом в стране насчитывают около 1,3 миллиона онкопациентов.