Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы – 64 344 человек. Предыдущий рекорд был установлен накануне – 104 680 прививок.

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В течение суток работали:

724 мобильные бригады,

1 525 пунктов прививки;

35 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 2 223 408 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 223 406 человек, обе дозы – 1 082 602 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 306 008 прививок. По состоянию на 8 июля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.



Вакцинация в Украине / Фото: Минздрав

Что известно о вакцинации в Украине

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Сейчас в Украине проводят прививку тремя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала