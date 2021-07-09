В Украине установили новый рекорд по количеству прививок против коронавируса

9 июля 2021 , 14:43
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Источник:

МОЗ України

8 июля в Украине против COVID-19 вакцинировали 109 160 человек – это наибольшее суточное количество прививок за 4,5 месяца вакцинальной кампании.

Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы –  64 344 человек. Предыдущий рекорд был установлен накануне – 104 680 прививок.

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В течение суток работали:

  • 724 мобильные бригады,
  • 1 525 пунктов прививки;
  • 35 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 2 223 408 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 223 406 человек, обе дозы – 1 082 602 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 306 008 прививок. По состоянию на 8 июля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.


Вакцинация в  Украине / Фото: Минздрав

Что известно о вакцинации в Украине

  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
  • Сейчас в Украине проводят прививку тремя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech.


План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

 

 

Автор: Олександр Бевза