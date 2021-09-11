Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек. Полностью привиты – 112 139 человек.

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В течение суток работали:

  • 994 мобильные бригады;
  • 2 959 пунктов прививки;
  • 347 центров вакцинации.

Вакцинальная кампания в Украине

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

  • Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
  • Coronavac – 1 646 079.
  • Comirnaty от Pfizer – 2 067 542.
  • AstraZeneca – 551 436.
  • Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
  • Moderna – 1 089 146.


Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала