Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек. Полностью привиты – 112 139 человек.
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В течение суток работали:
- 994 мобильные бригады;
- 2 959 пунктов прививки;
- 347 центров вакцинации.
Вакцинальная кампания в Украине
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:
- Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
- Coronavac – 1 646 079.
- Comirnaty от Pfizer – 2 067 542.
- AstraZeneca – 551 436.
- Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 089 146.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала