Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек. Полностью привиты – 112 139 человек.

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В течение суток работали:

994 мобильные бригады;

2 959 пунктов прививки;

347 центров вакцинации.

Внимание! В целом с начала вакцинальной кампании привили 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек.



В общем проведено 10 591 352 прививки.

Вакцинальная кампания в Украине

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

Covishield – 487 187 (количество использованных доз).

Coronavac – 1 646 079.

Comirnaty от Pfizer – 2 067 542.

AstraZeneca – 551 436.

Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 089 146.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала