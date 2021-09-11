В Украине установили новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки сделали 183 527 прививок от коронавируса. Это новый рекорд прививок, которые сделали за сутки.

Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек. Полностью привиты – 112 139 человек.

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В течение суток работали:

994 мобильные бригады;

2 959 пунктов прививки;

347 центров вакцинации.

Вакцинальная кампания в Украине

В целом с начала вакцинальной кампании привили 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек.В общем проведено 10 591 352 прививки.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

Covishield – 487 187 (количество использованных доз).

Coronavac – 1 646 079.

Comirnaty от Pfizer – 2 067 542.

AstraZeneca – 551 436.

Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 089 146.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала