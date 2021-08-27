55 908 из них получили первую дозу препарата. Зато завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу, 117 527 человек.

К теме Moderna в Украине хватит только для второй дозы: новой партии в сентябре не будет

Прививки выполнялись 1 051 мобильной бригадой, в 2 974 пунктах прививки и в 332 центрах вакцинации.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 5 208 200 человек. 5 208 198 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847 граждан.

В общем и первой, и второй дозами в Украине провели 8 636 045 COVID-прививок (2 человека получили первую дозу за рубежом).

Какие вакцины использовали в Украине на 27 августа

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 1 441 227,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 740 391,

Привито вакциной AstraZeneca – 447 879,

Привито вакциной Moderna – 1 073 264,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала