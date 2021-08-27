В Украине установили новый рекорд прививок против коронавируса

За прошедшие сутки, 26 августа, в Украине против COVID-19 вакцинировали рекордное количество людей. Жители из разных уголков страны получили до 173 435 прививок.

55 908 из них получили первую дозу препарата. Зато завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу, 117 527 человек.

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Прививки выполнялись 1 051 мобильной бригадой, в 2 974 пунктах прививки и в 332 центрах вакцинации.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 5 208 200 человек. 5 208 198 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847 граждан.

В общем и первой, и второй дозами в Украине провели 8 636 045 COVID-прививок (2 человека получили первую дозу за рубежом).

Какие вакцины использовали в Украине на 27 августа

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 1 441 227,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 740 391,

Привито вакциной AstraZeneca – 447 879,

Привито вакциной Moderna – 1 073 264,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала