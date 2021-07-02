Что известно о разработке COVID-сертификатов
Разработкой и технической реализацией COVID-сертификатов занимаются Минцифры, МЗ, НСЗУ, МИД и ГПСУ. Документ создадут с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.
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Украине удалось построить эффективные процессы для быстрой разработки и внедрения сертификатов. Ранее подобные проекты международного уровня в Украине и мире воплощались годами. Мы постоянно следим за информацией внедрения COVID-сертификатов в ЕС и мире,
– заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, это впервые в такие короткие сроки страны должны наработать универсальные системы обмена информацией, договориться о взаимодействии, протестировать инновации.
Что такое COVID-сертификат?Это документ, подтверждающий вакцинацию против коронавирусной болезни и в котором есть информация о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте, что подтверждается цифровой подписью. В международном сертификате будет имя, фамилия, дата рождения, название страны, которая выдала документ, уникальный номер, полная информация о вакцинации и заболевании. В украинской версии будет только имя, фото и уникальный номер.
Каким образом будет работать сертификат
- Все данные о пациенте вносят в электронную систему здравоохранения.
- Документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале Дия.
- А впоследствии также получить бумажный у врача.
COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в приложении Дия. Проверить, действителен ли сертификат, можно будет по QR-коду. Это удобно, ведь не нужно дополнительно внедрять специальное оборудование для проверки.
Тестирование COVID-сертификатов
К слову, 1 июля Минцифры совместно с партнерами запустили бета-тестирование COVID-сертификатов.
Несмотря на то, что документы появились одновременно с сертификатами ЕС, некоторые страны союза приняли решение пускать только по национальным документам такого типа.
Что известно о признании COVID-сертификатов в ЕС
- 1 июля в Европейском Союзе ввели цифровые COVID-сертификаты.
- Украина и Европейский Союз уже достигли политического согласия относительно взаимного признания сертификатов.
- Предварительно украинские паспорта вакцинации против коронавируса согласились признать Молдова, Турция и Венгрия, а также Германия. Вчера в МИД сообщили, что украинские сертификаты согласились признавать еще две страны: Австрия и Нидерланды.
- Узнать информацию о том, в какие еще страны украинцы могут попасть без помех, можно по этой ссылке.