В Украине утвердили COVID-сертификаты: как они будут работать

Правительство приняло постановление о внедрении COVID-сертификатов — цифровых документов, которые будут подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, что человек выздоровел от COVID-19.

Что известно о разработке COVID-сертификатов

Разработкой и технической реализацией COVID-сертификатов занимаются Минцифры, МЗ, НСЗУ, МИД и ГПСУ. Документ создадут с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.

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Украине удалось построить эффективные процессы для быстрой разработки и внедрения сертификатов. Ранее подобные проекты международного уровня в Украине и мире воплощались годами. Мы постоянно следим за информацией внедрения COVID-сертификатов в ЕС и мире,

– заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, это впервые в такие короткие сроки страны должны наработать универсальные системы обмена информацией, договориться о взаимодействии, протестировать инновации.

Что такое COVID-сертификат? Это документ, подтверждающий вакцинацию против коронавирусной болезни и в котором есть информация о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте, что подтверждается цифровой подписью. В международном сертификате будет имя, фамилия, дата рождения, название страны, которая выдала документ, уникальный номер, полная информация о вакцинации и заболевании. В украинской версии будет только имя, фото и уникальный номер.

Каким образом будет работать сертификат

Все данные о пациенте вносят в электронную систему здравоохранения.

Документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале Дия.

А впоследствии также получить бумажный у врача.

COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в приложении Дия. Проверить, действителен ли сертификат, можно будет по QR-коду. Это удобно, ведь не нужно дополнительно внедрять специальное оборудование для проверки.

Тестирование COVID-сертификатов

К слову, 1 июля Минцифры совместно с партнерами запустили бета-тестирование COVID-сертификатов.

Присоединиться могут люди, которые уже получили 2 дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины.

Несмотря на то, что документы появились одновременно с сертификатами ЕС, некоторые страны союза приняли решение пускать только по национальным документам такого типа.

Что известно о признании COVID-сертификатов в ЕС