Одни из этих медицинских учреждений остаются опорными больницами, которые будут продолжать обеспечивать инфекционную готовность на постоянной основе.

Читайте также Началась запись на прививку против COVID-19 для украинцев с временно оккупированных территорий

Другие больницы "второй волны" привлекаются к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 с 1 июня.

Медицинские учреждения будут либо исключаться из сети, в случае снижения показателей заболеваемости, либо расширяться благодаря больницам "третьей волны" при необходимости.

В правительстве сообщили, что обновление сети не повлияет на пациентов, которые сейчас находятся в стационаре и продолжают поучать лечение от коронавируса.

Никто не должен быть выписан из больницы до завершения лечения. О разработке новых маршрутов пациентов в соответствии с новым перечнем учреждений здравоохранения должна позаботиться местная власть,

– заявили в Кабмине.

К слову, по состоянию на конец мая в больницах для пациентов с коронавирусом находятся менее 20 тысяч человек, а койко-мест — около 71 тысячи.