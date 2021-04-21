В Украине утвердили план вакцинации против COVID-19
В Украине утвердили план иммунизации населения от COVID-19. Так, Украина планирует с мая выйти на 5,65 миллиона прививок от COVID-19 ежемесячно с 2,66 миллиона в апреле.
Источник:Кабинет Министров Украины
Правительство планирует до конца 2021 года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.
Это предусмотрено Национальным планом вакцинопрофилактики COVID-19 на этот год, который правительство утвердило 12 апреля распоряжением №340 и обнародовало в среду.
Что предусмотрено в плане вакцинации украинцев против коронавируса
- Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 миллиона доз вакцин:
- 8,94 миллиона доз вакцины Oxford / AstraZeneca,
- 10 миллионов доз американской Novavax,
- более 1,91 миллиона доз китайской Sinovac Biotech,
- 1,07 миллиона доз Pfizer / BioNTech.
План вакцинации украинцев против коронавируса / таблица: Кабинет Министров Украины
Правительство отмечает, что из них 8 миллионов доз есть в рамках инициативы COVAX, более 13,913 миллиона доз – закуплены за счет госбюджета.
Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 миллиона доз в месяц.
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