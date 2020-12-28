Министерство здравоохранения утвердило медико-технические требования к вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно требованиям, срок годности вакцины против коронавируса на момент поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности. Приказ от 22.12.2020 № 2972 ​​"Об утверждении медико-технических требований к предмету закупки "Вакцина против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" опубликован пресс-службой МЗ Украины.

Читайте также Ляшко сказал, когда Украина вернется к привычной жизни после пандемии

Вакцина против COVID-19 на момент поставки должна быть:

Зарегистрированной в Украине,

Иметь преквалификацию ВОЗ,

Быть зарегистрированной в США, Великобритании, Швейцарской конфедерации, Японии, Австралии, Канаде и ряде других стран, или по централизованной процедуре компетентным органом ЕС.

Должнен быть в наличии сертификат на украинском и английском языках,

Документ, подтверждающий возможность обеспечения холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины.

Вакцины также должны сопровождаться индикаторами замораживания и/или приборами контроля температуры.

Ранее в Минздраве сообщили, что сначала вакцина от коронавируса появится в государственных медучреждениях. Сначала от COVID-19 будут прививать группы риска. К слову, в Евросоюзе с 27 декабря уже началась массовая вакцинация против коронавируса. Еврокомиссия утвердила препарат от Pfizer и BioNTech.

​

4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала