Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина может достичь трансплантационной независимости за три года.

Глава Минздрава отмечает, что благодаря этому украинцы не будут вынуждены ездить за границу, чтобы спасти жизнь.

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Максим Степанов также рассказал о достижениях Украины в этой области. Так, за прошлый 2020 год в Украине провели:

95 операций по трансплантации почки,

9 – сердца,

17 – печени.

Уверен, в этом году сделаем минимум вдвое больше таких операций. Также в 2020 году 226 пациентам профинансировали за государственные средства услуги органной трансплантации за рубежом. С одной стороны, этим людям спасли жизнь. Но если бы мы делали эти операции в Украине – смогли бы спасти в 3-4 раза больше человек,

– заявил Максим Степанов.

По его словам, это очень важно, чтобы отрасль трансплантации была максимально чистой и прозрачной, "а украинцы не имели оснований верить фейкам о черных трансплантологов".

"Потому что трансплантация – это о жизни", – добавил министр.

Трансплантация в Украине: что известно

В декабре 2020 года в Украине были приняты два важных нормативных акта.

Также ранее был создан и утвержден Украинский центр транспланткоординации – основной центр, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации.

– основной центр, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации. Первое постановление расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту по трансплантации, который ведет исключительно Минздрав.

Второе постановление, как сказал Максим Степанов, является не менее важным с точки зрения системного развития трансплантации.

"Это положение о единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей. Цель этого постановления – обеспечить запуск с 1 января 2021 года этой системы, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент. Без этой системы не сможет полноценно функционировать система трансплантации", – добавил глава Минздрава.