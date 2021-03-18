В Украине увеличат количество операций по трансплантации вдвое, – Минздрав
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина может достичь трансплантационной независимости за три года.
Источник:Минздрав Украины
Глава Минздрава отмечает, что благодаря этому украинцы не будут вынуждены ездить за границу, чтобы спасти жизнь.
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Максим Степанов также рассказал о достижениях Украины в этой области. Так, за прошлый 2020 год в Украине провели:
- 95 операций по трансплантации почки,
- 9 – сердца,
- 17 – печени.
Уверен, в этом году сделаем минимум вдвое больше таких операций. Также в 2020 году 226 пациентам профинансировали за государственные средства услуги органной трансплантации за рубежом. С одной стороны, этим людям спасли жизнь. Но если бы мы делали эти операции в Украине – смогли бы спасти в 3-4 раза больше человек,
– заявил Максим Степанов.
По его словам, это очень важно, чтобы отрасль трансплантации была максимально чистой и прозрачной, "а украинцы не имели оснований верить фейкам о черных трансплантологов".
"Потому что трансплантация – это о жизни", – добавил министр.
Трансплантация в Украине: что известно
- В декабре 2020 года в Украине были приняты два важных нормативных акта.
- Также ранее был создан и утвержден Украинский центр транспланткоординации – основной центр, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации.
- Первое постановление расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту по трансплантации, который ведет исключительно Минздрав.
- Второе постановление, как сказал Максим Степанов, является не менее важным с точки зрения системного развития трансплантации.
"Это положение о единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей. Цель этого постановления – обеспечить запуск с 1 января 2021 года этой системы, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент. Без этой системы не сможет полноценно функционировать система трансплантации", – добавил глава Минздрава.
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