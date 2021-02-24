В Украине стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19. Прививки уже получили 10 человек.

Об этом во время брифинга 24 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам главы Минздрава, 10 человек уже вакцинировали в Черкассах. Первую прививку сделали врачу-реаниматологу Евгению Горенко, он работает с больными COVID-19.

Вакцинация уже пошла. Так, как мы и говорили, что она сразу будет плановой. А не сделать одну прививку и сказать, что мы начали,

– подчеркнул Степанов.

"Вакцинация сегодня начинается в 7 регионах, полностью согласно нашему утвержденному плану. Как мы и обещали – что в феврале мы начнем", – добавил чиновник.

Справка. Первую прививку сделали вакциной CoviShield, которую производит Институт сыворотки Индии. Разработала ее британско-шведская компания AstraZeneca с Оксфордским университетом.

Вакцинация в Украине: коротко

500 тысяч доз вакцины CoviShield прибыли в Украину 23 февраля, их передают в регионы. Во время первой волны сделают прививку почти 13 тысячам человек.

Прежде всего будут вакцинировать медиков, работающих с пациентами, больными коронавирусом. А также тех, кто находится в зоне критического риска.

Всего в 2021 году, согласно Национальному плану вакцинации против COVID-19, намерены вакцинировать около 14 миллионов украинцев.



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала