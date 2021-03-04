За минувшие сутки, 3 марта, 2 680 человек получили прививку вакциной CoviShield (AstraZeneca) против COVID-19.

​​Всего с начала кампании массовой вакцинации, которая стартовала в Украине 24 февраля, 9 568 человек вакцинировались. Сейчас все они получили только первую дозу вакцины.

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Количество прививок, проведенных в регионах 3 марта

Винницкая область – 60 прививок;

Волынская область – 90 прививок;

Днепропетровская область – 350 прививок;

Донецкая область – 220 прививок;

Житомирская область – 50 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 50 прививок;

Ивано-Франковская область – 54 прививки;

Киевская область – 310 прививок;

Кировоградская область – 80 прививок;

Луганская область – 80 прививок;

Львовская область – 60 прививок;

г. Киев – 90 прививок;

Николаевская область – 120 прививок;

Одесская область – 100 прививок;

Полтавская область – 70 прививок;

Ровненская область – 200 прививок;

Сумская область – 40 прививок;

Тернопольская область – 228 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 50 прививок;

Хмельницкая область – 88 прививок;

Черкасская область – 60 прививок;

Черновицкая область – 40 прививок;

Черниговская область – 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период вакцинальной кампании – также в Донецкой области (840 прививок).

К слову, национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев. В очередь на вакцинацию от COVID-19 через портал и приложение "Дия", а также через контакт-центр Минздрава уже записались 100 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca (Covishield) является одной из лучших в мире. Президент напомнил, что в Украину прибыли 500 тысяч доз этих лекарств.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала