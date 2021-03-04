В Украине уже более 9 тысяч человек получили прививки против COVID-19: статистика
За минувшие сутки, 3 марта, 2 680 человек получили прививку вакциной CoviShield (AstraZeneca) против COVID-19.
Источник:Телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
Всего с начала кампании массовой вакцинации, которая стартовала в Украине 24 февраля, 9 568 человек вакцинировались. Сейчас все они получили только первую дозу вакцины.
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Количество прививок, проведенных в регионах 3 марта
- Винницкая область – 60 прививок;
- Волынская область – 90 прививок;
- Днепропетровская область – 350 прививок;
- Донецкая область – 220 прививок;
- Житомирская область – 50 прививок;
- Закарпатская область – 30 прививок;
- Запорожская область – 50 прививок;
- Ивано-Франковская область – 54 прививки;
- Киевская область – 310 прививок;
- Кировоградская область – 80 прививок;
- Луганская область – 80 прививок;
- Львовская область – 60 прививок;
- г. Киев – 90 прививок;
- Николаевская область – 120 прививок;
- Одесская область – 100 прививок;
- Полтавская область – 70 прививок;
- Ровненская область – 200 прививок;
- Сумская область – 40 прививок;
- Тернопольская область – 228 прививок;
- Харьковская область – 60 прививок;
- Херсонская область – 50 прививок;
- Хмельницкая область – 88 прививок;
- Черкасская область – 60 прививок;
- Черновицкая область – 40 прививок;
- Черниговская область – 100 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период вакцинальной кампании – также в Донецкой области (840 прививок).
К слову, национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев. В очередь на вакцинацию от COVID-19 через портал и приложение "Дия", а также через контакт-центр Минздрава уже записались 100 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca (Covishield) является одной из лучших в мире. Президент напомнил, что в Украину прибыли 500 тысяч доз этих лекарств.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала
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