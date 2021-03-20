В Украине первую дозу вакцины против коронавируса компании AstraZeneca (торговое название - Covishield ) за последние сутки, 19 марта, получили 11 628 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку сделали 104 341 человеку, вторую — одной женщине. Ею стала врач, работавшая по контракту на Мальдивах.

Читайте также За сутки в Украине обнаружили 15 292 случая инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки, 19 марта, сделали на 669 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве — 1 050. Также среди лидеров Киевская и Днепропетровская (по 820), Львовская (790), Донецкая (620) области.

Меньше всего прививок за 19 марта сделали в Житомирской (160) и Винницкой (210) областях.

Количество вакцинированных против коронавируса людей по регионам / Данные по состоянию на 20 марта / Минздрав

За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (8 104), а меньше всего — в Житомирской (1 931). Напомним, что кампания стартовала 24 февраля. Первыми в очереди на вакцину – медики, которые работают с больными COVID-19, и военные.

Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал