В Украине уже записывают желающих вакцинироваться против COVID-19, но есть условия
С 15 февраля в Украине стартует вакцинация против коронавируса. Первоначально будут прививать медиков, которые лечат больных COVID-19. Но уже начали записывать желающих пожилых людей.
Источник:24 канал
Журналисты Здоровье 24 пообщались с семейным врачом 4 городской клинической больницы города Львова Луковской Мартой Адамовной. Она работает в отделении семейной медицины №2.
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Марта Адамовна рассказала, что семейные врачи уже официально формируют списки желающих привиться против коронавируса во время 2 этапа вакцинации, то есть людей в возрасте от 80 лет.
Соответствующее распоряжение дали еще больше недели назад. До 20 числа семейным врачам надо сделать списки из людей в возрасте от 80 лет, которые хотят вакцинироваться.
Следовательно, для того, чтобы записаться на вакцинацию, должно быть заключено соглашение с семейным врачом.
Много ли желающих получить вакцину против COVID-19
Врач рассказала, что желающих много и люди довольно активны. Вакцину обычно не хотят делать те люди, которые в силу своего возраста уже не выходят из дома вообще.
Может на вакцинацию записаться человек в возрасте до 80 лет?
Хотя такого распоряжения еще не было, Марта Адамовна рассказала, что это возможно. Если вы не подпадаете под 2 этап вакцинации, вы все равно можете предварительно записаться у своего семейного врача.
Но прививку вам сделают только тогда, когда наступит ваша очередь, то есть во время 3, 4 или 5 этапа соответственно.
5 этапов вакцинации в Украине:
Источник: Минздрав
- Вакцинация людей с критическим риском инфицирования. В эту группу входят медработники и персонал, которые работают с больными коронавирусом, граждане в домах престарелых и военнослужащие ООС, которые находятся на передовой.
- Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования. Туда отнесли соцработников, людей в возрасте от 80 лет и других медицинских работников.
- Вакцинация людей с высоким риском инфицирования. В эту группу попали люди в возрасте от 65 до 79 лет, а также люди, которые выполняют функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие категории.
- Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Это люди в возрасте от 60 до 64 лет, а также 18 – 59 лет с сопутствующими заболеваниями, а еще граждане, находящиеся в местах лишения свободы и/или следственных изоляторах и работники таких мест. Также во время этого этапа будут вакцинировать профессиональные группы людей, имеющих повышенный риск инфицирования COVID-19.
- Вакцинация других граждан, которые не входят в число приоритетных групп.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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