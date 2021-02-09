С 15 февраля в Украине стартует вакцинация против коронавируса. Первоначально будут прививать медиков, которые лечат больных COVID-19. Но уже начали записывать желающих пожилых людей.

Журналисты Здоровье 24 пообщались с семейным врачом 4 городской клинической больницы города Львова Луковской Мартой Адамовной. Она работает в отделении семейной медицины №2.

К теме Когда в Украине можно будет вакцинироваться за деньги

Марта Адамовна рассказала, что семейные врачи уже официально формируют списки желающих привиться против коронавируса во время 2 этапа вакцинации, то есть людей в возрасте от 80 лет.

Соответствующее распоряжение дали еще больше недели назад. До 20 числа семейным врачам надо сделать списки из людей в возрасте от 80 лет, которые хотят вакцинироваться.

Марта Луковская "Я, например, всех своих людей обзвонила за 2 дня. У нас всех есть списки. Это не проблема. Компьютер выбивает людей старше 80 лет, у меня есть все телефоны, сажусь дома, перезваниваю."

Следовательно, для того, чтобы записаться на вакцинацию, должно быть заключено соглашение с семейным врачом.

Много ли желающих получить вакцину против COVID-19

Врач рассказала, что желающих много и люди довольно активны. Вакцину обычно не хотят делать те люди, которые в силу своего возраста уже не выходят из дома вообще.

Марта Луковская "Меньше желающих среди тех, кому за 90 лет. Потому что есть тоже определенное количество людей. Те практически не выходят из дома, они уже не хотят. А те, которые после 80, очень активны. Правда спрашивают: "сейчас посоветуюсь .со воей дочерью, с мужем", еще с кем-то там. А потом перезванивают. Люди очень активно воспринимают это."

Может на вакцинацию записаться человек в возрасте до 80 лет?

Хотя такого распоряжения еще не было, Марта Адамовна рассказала, что это возможно. Если вы не подпадаете под 2 этап вакцинации, вы все равно можете предварительно записаться у своего семейного врача.

Но прививку вам сделают только тогда, когда наступит ваша очередь, то есть во время 3, 4 или 5 этапа соответственно.

5 этапов вакцинации в Украине:

Источник: Минздрав

Вакцинация людей с критическим риском инфицирования. В эту группу входят медработники и персонал, которые работают с больными коронавирусом, граждане в домах престарелых и военнослужащие ООС, которые находятся на передовой. Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования. Туда отнесли соцработников, людей в возрасте от 80 лет и других медицинских работников. Вакцинация людей с высоким риском инфицирования. В эту группу попали люди в возрасте от 65 до 79 лет, а также люди, которые выполняют функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие категории. Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Это люди в возрасте от 60 до 64 лет, а также 18 – 59 лет с сопутствующими заболеваниями, а еще граждане, находящиеся в местах лишения свободы и/или следственных изоляторах и работники таких мест. Также во время этого этапа будут вакцинировать профессиональные группы людей, имеющих повышенный риск инфицирования COVID-19. Вакцинация других граждан, которые не входят в число приоритетных групп.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала