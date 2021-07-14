Об этом заявил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан.

Также на тему: Будут ли вакцинировать украинцев по второму кругу сейчас: ответ Ляшко

Обязательная вакцинация в Украине

Что касается поощрения – такого бонуса нет. А что касается обязательности – это может быть в случае принятия решения главного государственного санитарного врача Украины пана Кузина,

– сказал Рубан.

По его словам, если Кузин вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это. А в случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

"Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней, если есть угроза для окружения, и такое решение принял главный государственный санитарный врач – то это обязательно для выполнения", – подчеркнул Рубан.

Вакцинация в Украине: коротко

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Сейчас в Украине проводят прививку тремя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу – 2 415 052 человека. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 258 703 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала