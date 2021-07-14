В Украине вакцинация против коронавируса может стать обязательной

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, если такое решение примет главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Об этом заявил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан.

Также на тему: Будут ли вакцинировать украинцев по второму кругу сейчас: ответ Ляшко

Обязательная вакцинация в Украине

Что касается поощрения – такого бонуса нет. А что касается обязательности – это может быть в случае принятия решения главного государственного санитарного врача Украины пана Кузина,

– сказал Рубан.

По его словам, если Кузин вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это. А в случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

"Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней, если есть угроза для окружения, и такое решение принял главный государственный санитарный врач – то это обязательно для выполнения", – подчеркнул Рубан.

Вакцинация в Украине: коротко

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Сейчас в Украине проводят прививку тремя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу – 2 415 052 человека. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 258 703 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала