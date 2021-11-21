Суточная статистика вакцинации

Большинство прививок сделали вакцинами от Pfizer (71 529) и Sinovac (57 283), также 15 629 прививок сделано вакциной от AstraZeneca и еще 7880 – от Moderna.

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Прививки проводили

838 мобильные бригады по иммунизации,

3 051 пункт прививки,

472 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек. Из них полностью иммунизированы двумя дозами – 9 763 865. В общем сделано 22 569 609 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины,

– подчеркнули в Минздраве.

Полезная справка! Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. Также можно стать в живую очередь в центрах вакцинации. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал