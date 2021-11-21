Суточная статистика вакцинации
Большинство прививок сделали вакцинами от Pfizer (71 529) и Sinovac (57 283), также 15 629 прививок сделано вакциной от AstraZeneca и еще 7880 – от Moderna.
Актуально В Украине упала заболеваемость COVID-19, госпитализации все еще на высоком уровне
Прививки проводили
- 838 мобильные бригады по иммунизации,
- 3 051 пункт прививки,
- 472 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек. Из них полностью иммунизированы двумя дозами – 9 763 865. В общем сделано 22 569 609 прививок.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины,
– подчеркнули в Минздраве.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал