В Украине вакцинировали за сутки более 152 тысяч человек
Источник:Минздрав
В Украине в течение суток вакцинировали против коронавируса 152 321 человека. В частности, первую дозу получили 49 760 человек, полностью иммунизированы 102 561 человек.
Суточная статистика вакцинации
Большинство прививок сделали вакцинами от Pfizer (71 529) и Sinovac (57 283), также 15 629 прививок сделано вакциной от AstraZeneca и еще 7880 – от Moderna.
Актуально В Украине упала заболеваемость COVID-19, госпитализации все еще на высоком уровне
Прививки проводили
- 838 мобильные бригады по иммунизации,
- 3 051 пункт прививки,
- 472 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек. Из них полностью иммунизированы двумя дозами – 9 763 865. В общем сделано 22 569 609 прививок.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины,
– подчеркнули в Минздраве.
Полезная справка! Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. Также можно стать в живую очередь в центрах вакцинации.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал