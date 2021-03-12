В Украине вакцинировалось 38 237 человек против коронавируса: статистика за сутки
За минувшие сутки, 11 марта, в Украине получило первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции 8 859 человек.
Источник:Телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
С начала кампании привито 38 237 человек, из них получили 1 дозу – 38 237 человек.
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За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (950 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 114 прививок), наименьшая – в Черниговской области (626 прививок).
К слову, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививку от COVID-19 в 2021 году. По его словам, вакцинальную кампанию доведут до логического завершения.
Количество прививок, проведенных в регионах за 11 марта:
- Винницкая область – 370 прививок;
- Волынская область – 160 прививок;
- Днепропетровская область – 800 прививок;
- Донецкая область – 610 прививок;
- Житомирская область – 128 прививок;
- Закарпатская область – 280 прививок;
- Запорожская область – 320 прививок;
- Ивано-Франковская область – 262 прививки;
- Киевская область – 950 прививок;
- Кировоградская область – 320 прививок;
- Луганская область – 180 прививок;
- Львовская область – 320 прививок;
- г. Киев – 230 прививок;
- Николаевская область – 250 прививок;
- Одесская область – 230 прививок;
- Полтавская область – 510 прививок;
- Ровненская область – 320 прививок;
- Сумская область – 389 прививок;
- Тернопольская область – 560 прививок;
- Харьковская область – 320 прививок;
- Херсонская область – 400 прививок;
- Хмельницкая область – 280 прививок;
- Черновицкая область – 260 прививок;
- Черниговская область – 80 прививок.
- Черкасская область – 330 прививок.
Статистика распространения коронавируса
За минувшие сутки, 11 марта, в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 12 946 человек. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 438 468 человек;
- выздоровело – 1 214 876 человек;
- летальных исходов – 27 915.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал
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