За минувшие сутки, 11 марта, в Украине получило первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции 8 859 человек.

С начала кампании привито 38 237 человек, из них получили 1 дозу – 38 237 человек.

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За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (950 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 114 прививок), наименьшая – в Черниговской области (626 прививок).

К слову, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививку от COVID-19 в 2021 году. По его словам, вакцинальную кампанию доведут до логического завершения.

Количество прививок, проведенных в регионах за 11 марта:

Винницкая область – 370 прививок;

Волынская область – 160 прививок;

Днепропетровская область – 800 прививок;

Донецкая область – 610 прививок;

Житомирская область – 128 прививок;

Закарпатская область – 280 прививок;

Запорожская область – 320 прививок;

Ивано-Франковская область – 262 прививки;

Киевская область – 950 прививок;

Кировоградская область – 320 прививок;

Луганская область – 180 прививок;

Львовская область – 320 прививок;

г. Киев – 230 прививок;

Николаевская область – 250 прививок;

Одесская область – 230 прививок;

Полтавская область – 510 прививок;

Ровненская область – 320 прививок;

Сумская область – 389 прививок;

Тернопольская область – 560 прививок;

Харьковская область – 320 прививок;

Херсонская область – 400 прививок;

Хмельницкая область – 280 прививок;

Черновицкая область – 260 прививок;

Черниговская область – 80 прививок.

Черкасская область – 330 прививок.

Статистика распространения коронавируса

За минувшие сутки, 11 марта, в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 12 946 человек. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 438 468 человек;

выздоровело – 1 214 876 человек;

летальных исходов – 27 915.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал