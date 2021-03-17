С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине 71 923 человека уже получили по меньшей мере одну дозу препарата.

За прошедшие сутки, 16 марта, 9 840 человек привито против COVID-19. Из них вакцинировано 1 дозой – 9 839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) – 1 человек.

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С начала кампании привито 71 923 человека, из них получили 1 дозу – 71 922 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1441 прививка).

Количество прививок от коронавируса, проведенных в регионах за 16 марта:

Винницкая область – 480 прививок;

Волынская область – 130 прививок;

Днепропетровская область – 390 прививок;

Донецкая область – 640 прививок;

Житомирская область – 170 прививок;

Закарпатская область – 160 прививок;

Запорожская область – 250 прививок;

Ивано-Франковская область – 610 прививок;

Киевская область – 440 прививок;

Кировоградская область – 240 прививок;

Луганская область – 460 прививок;

Львовская область – 590 прививок;

м. Киев – 840 прививок;

Николаевская область – 270 прививок;

Одесская область – 450 прививок;

Полтавская область – 470 прививок;

Ровненская область – 260 прививок;

Сумская область – 340 прививок;

Тернопольская область – 600 прививок;

Харьковская область – 370 прививок;

Херсонская область – 700 прививок;

Хмельницкая область – 280 прививок;

Черновицкая область – 190 прививок;

Черниговская область – 340 прививок;

Черкасская область – 170 прививок.

Статистика распространения COVID-19

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 489 023 человек;

выздоровели – 1 237 676 человек;

летальных случаев – 28 986.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал