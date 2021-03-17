В Украине вакцинировано против коронавируса 9840 человек: несколько человек получили вторую дозу
С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине 71 923 человека уже получили по меньшей мере одну дозу препарата.
Источник:24 канал
За прошедшие сутки, 16 марта, 9 840 человек привито против COVID-19. Из них вакцинировано 1 дозой – 9 839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) – 1 человек.
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С начала кампании привито 71 923 человека, из них получили 1 дозу – 71 922 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1441 прививка).
Количество прививок от коронавируса, проведенных в регионах за 16 марта:
- Винницкая область – 480 прививок;
- Волынская область – 130 прививок;
- Днепропетровская область – 390 прививок;
- Донецкая область – 640 прививок;
- Житомирская область – 170 прививок;
- Закарпатская область – 160 прививок;
- Запорожская область – 250 прививок;
- Ивано-Франковская область – 610 прививок;
- Киевская область – 440 прививок;
- Кировоградская область – 240 прививок;
- Луганская область – 460 прививок;
- Львовская область – 590 прививок;
- м. Киев – 840 прививок;
- Николаевская область – 270 прививок;
- Одесская область – 450 прививок;
- Полтавская область – 470 прививок;
- Ровненская область – 260 прививок;
- Сумская область – 340 прививок;
- Тернопольская область – 600 прививок;
- Харьковская область – 370 прививок;
- Херсонская область – 700 прививок;
- Хмельницкая область – 280 прививок;
- Черновицкая область – 190 прививок;
- Черниговская область – 340 прививок;
- Черкасская область – 170 прививок.
Статистика распространения COVID-19
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 489 023 человек;
- выздоровели – 1 237 676 человек;
- летальных случаев – 28 986.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал
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