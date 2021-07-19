"Вакцины хватает, не хватает человеческого ресурса": ажиотаж из-за Pfizer – фото и видео

Сейчас в Украине вакцинированы свыше 2,5 миллионов человек. Больше половины из них получили уже необходимые 2 дозы.

Кроме Pfizer в Украине используют препараты CoronaVac и AstraZeneca. Также 18 июля поступило 2 миллиона доз вакцины Moderna. Эту партию препаратов предоставило правительство США.

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Вакцинация в Харькове

В Харькове действуют 5 центров массовой вакцинации. На выходных там наблюдали длинные очереди из желающих вакцинироваться. Людям вынесли стулья, некоторые разместились прямо на бордюрах.



Украинцев будут вакцинировать препаратом Moderna / Скриншот из видео 24 канала

В очереди шутили, что те, кто придет в центр после обеда, просто потратят время. С 12 июля в регионе начали активнее вакцинироваться. Причина – появление Pfizer. Многие ждали именно этот препарат.



Харьковчане охотно вакцинируются / Скриншот из видео 24 канала

По словам местных властей, процесс вакцинации могли бы ускорить, препараты есть. А вот медперсонала не хватает.

Вакцины хватает, не хватает человеческого ресурса сейчас. Мы стараемся расширить медицинский персонал для того, чтобы привлечь больше медицинских работников для вакцинации,

– заметил директор департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов.

Рекорд вакцинации в Виннице

После новости о вакцинации Pfizer в Виннице, на выходных возник большой ажиотаж. Люди становились в длинные очереди под палящим солнцем, чтобы получить иммунитет от коронавируса.



Украинцев прививают вакциной от Pfizer / Скриншот из видео 24 канала

За день в одном пункте вакцинировали 600 человек. Этот показатель вдвое больше по сравнению с предыдущими неделями.

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Центры вакцинации в Чернигове, Киеве и Запорожье

Массово прививать вакциной Pfizer начали в Чернигове. За дозой этой вакцины в город ехали не только местные, но и из соседних регионов, в частности из Киева и области, города Славутич.



Люди под солнцем ждали своей очереди на вакцинацию / Скриншот из видео 24 канала

Препарат Pfizer кололи людям также в Запорожье и в крупнейшем центре вакцинации Киева – международном выставочном центре. Правда, американским препаратом там прививают только людей от 60 лет. В МВЦ в субботу и воскресенье 17 – 18 июля традиционно были длинные очереди.



Киевлян вакцинируют в МВЦ / Скриншот из видео 24 канала