Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что китайскую вакцину Sinovac против коронавируса получат те, кому не хватит препарата от Pfizer. Сначала прививки будут делать медработникам.

Источник: BBC News Украина

Виктор Ляшко рассказал, что вакцину компании Pfizer сразу же отправят на мобильные бригады и для вакцинации других медработников.

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Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях вакцина может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей,

– объяснил главный санитарный врач Украины.

Для того, чтобы вакцинировать врачей и соцработников, Украине необходимо 300 тысяч доз препарата компании Pfizer.

"Приедет 100 тысяч доз, то только для врачей", – отметил Ляшко.

Главный санитарный врач утвердительно ответил на вопрос, будут ли тем, кому не хватит вакцины Pfizer, делать прививки Sinovac.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: главное

Украина ранее заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя – Sinovac Biotech. Речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины.

Речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины. Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует 15 февраля , может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.

, может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины. Ляшко считает, что украинцы смогут купить вакцины в аптеках или делать их в частных больницах не ранее второго полугодия 2021 года.

Минздрав представил "дорожную карту" вакцинации против коронавируса в Украине – предусмотрено 5 этапов вакцинации. Согласно плану, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала