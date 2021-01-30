В Украине вакцину Pfizer используют для медиков
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что китайскую вакцину Sinovac против коронавируса получат те, кому не хватит препарата от Pfizer. Сначала прививки будут делать медработникам.
Источник: BBC News Украина
Виктор Ляшко рассказал, что вакцину компании Pfizer сразу же отправят на мобильные бригады и для вакцинации других медработников.
Читайте также Степанов озвучил главную проблему вакцинации против COVID-19 в Украине
Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях вакцина может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей,
– объяснил главный санитарный врач Украины.
Для того, чтобы вакцинировать врачей и соцработников, Украине необходимо 300 тысяч доз препарата компании Pfizer.
"Приедет 100 тысяч доз, то только для врачей", – отметил Ляшко.
Главный санитарный врач утвердительно ответил на вопрос, будут ли тем, кому не хватит вакцины Pfizer, делать прививки Sinovac.
Вакцинация от COVID-19 в Украине: главное
- Украина ранее заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя – Sinovac Biotech. Речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины.
- Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.
- Ляшко считает, что украинцы смогут купить вакцины в аптеках или делать их в частных больницах не ранее второго полугодия 2021 года.
- Минздрав представил "дорожную карту" вакцинации против коронавируса в Украине – предусмотрено 5 этапов вакцинации. Согласно плану, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью