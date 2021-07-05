В больницы госпитализировали 333 пациента с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 14 пациентов. При этом выздоровели – 419 человек.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 9 889 человек,
  • методом ИФА – 1 712 человек,
  • экспресс-тестами – 5 750 человек.

Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель

  • Киев – 101 случай;
  • Винницкая область – 11 случаев;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 7 случаев;
  • Донецкая область – 3 случая;
  • Житомирская область – 17 случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 5 случаев;
  • Ивано – Франковская область – 4 случая;
  • Киевская область – 15 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Львовская область – 6 случаев;
  • Николаевская область – 10 случаев;
  • Одесская область – 16 случаев;
  • Полтавская область – 7 случаев;
  • Ровненская область – 2 случая;
  • Сумская область – 10 случаев;
  • Тернопольская область – 5 случаев;
  • Харьковская область – 7 случаев;
  • Херсонская область – 3 случая;
  • Хмельницкая область – 2 случая;
  • Черкасская область – 5 случаев;
  • Черновицкая область – 2 случая;
  • Черниговская область – 0 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала