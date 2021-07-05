В больницы госпитализировали 333 пациента с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 14 пациентов. При этом выздоровели – 419 человек.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 9 889 человек,

методом ИФА – 1 712 человек,

экспресс-тестами – 5 750 человек.

Справка: с начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 237 823 случая заболевания. По состоянию на 5 июля выздоровели 2 171 601 человек. Впрочем, жертвами коронавируса в стране стали 52 484 человека.

Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель

Киев – 101 случай;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 7 случаев;

Донецкая область – 3 случая;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 5 случаев;

Ивано – Франковская область – 4 случая;

Киевская область – 15 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 2 случая;

Львовская область – 6 случаев;

Николаевская область – 10 случаев;

Одесская область – 16 случаев;

Полтавская область – 7 случаев;

Ровненская область – 2 случая;

Сумская область – 10 случаев;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 7 случаев;

Херсонская область – 3 случая;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 2 случая;

Черниговская область – 0 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала