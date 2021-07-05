В больницы госпитализировали 333 пациента с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 14 пациентов. При этом выздоровели – 419 человек.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 9 889 человек,
- методом ИФА – 1 712 человек,
- экспресс-тестами – 5 750 человек.
Статистика коронавируса в областях Украины: суточный показатель
- Киев – 101 случай;
- Винницкая область – 11 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 7 случаев;
- Донецкая область – 3 случая;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 5 случаев;
- Ивано – Франковская область – 4 случая;
- Киевская область – 15 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 2 случая;
- Львовская область – 6 случаев;
- Николаевская область – 10 случаев;
- Одесская область – 16 случаев;
- Полтавская область – 7 случаев;
- Ровненская область – 2 случая;
- Сумская область – 10 случаев;
- Тернопольская область – 5 случаев;
- Харьковская область – 7 случаев;
- Херсонская область – 3 случая;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черкасская область – 5 случаев;
- Черновицкая область – 2 случая;
- Черниговская область – 0 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала