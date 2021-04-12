Министерство здравоохранения Украины разработало стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время утреннего брифинга рассказала, что Минздрав сформировало предложение к Национальной службе здоровья Украины по внедрению нового пакета медицинских услуг по реабилитации. Когда соответствующие услуги станут доступными, пока неизвестно.

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Минздрав сформировал ряд инициатив, которые позволят создать в Украине действенную систему реабилитации пациентов с COVID-19. Уже есть наработанные рекомендации в соответствии с рекомендациями ВОЗ, в частности, совместно с Государственным экспертным центром разработан стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов с COVID-19

– сказала Микичак.

По ее словам, Минздрав работает над созданием в Украине системы реабилитации для других пациентов. Отметим, что в особенности речь идет о людях, перенесших коронавирус в тяжелых и средне-тяжелых формах.

Также должны определить и утвердить сеть санаторно-курортных учреждений и учреждений здравоохранения, которые смогут предоставить соответствующую специализированную помощь.

"Минздрав на прошлой неделе завершил разработку проектов ряда документов, в частности, порядка организации предоставления реабилитационной помощи в сфере здравоохранения, типовое положение о реабилитационном отделении, мультидисциплинарной команды", – добавила она.

Что известно о постковидном синдроме

Год назад Всемирная организация здравоохранения сообщила, что люди, которые переносят коронавирус в легкой форме, выздоравливают через 2 недели, в более сложной форме – от 3 до 6 недель.

Однако украинские медики считают, что у большинства пациентов наблюдаются симптомы постковида по несколько месяцев, а у другой части пациентов совсем не исчезают с момента инфицирования коронавирусом.



Что известно о постковидний синдром/Источник: medRxiv/Инфографика 24 канала