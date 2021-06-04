В Украине возобновят плановые операции, – Ляшко

Часть государственных больниц не будут принимать больных COVID-19 и возобновят оказание плановой медицинской помощи больным.
В Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По его словам, это стало возможным благодаря стабилизации эпидемической ситуации в стране.
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В ближайшее время в Минздраве определят перечень больниц, которые работают с ковидными больными, а остальные медучреждения вернутся к привычному режиму работы.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения, с департаментами здравоохранения, и определили перечень больниц, в которые госпитализируются на этом этапе в первой волне больные коронавирусной болезнью, а все остальные больницы должны возобновить оказание плановой помощи другим больным”.
В Украине дважды запрещали плановые госпитализации – во время осенней и весенней вспышки коронавируса.
Министр добавил, что во время вспышек более 50% от всего коечного фонда, который есть в распоряжении учреждений здравоохранения, отдали под больных COVID-19.Обратите внимание! С февраля в стране были запрещены плановые госпитализации, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, в паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня и проведения других неотложных и срочных госпитализаций.
Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине
- За минувшие сутки коронавирусом заболели 2 266 человек. В госпитализации нуждались 963 человека.
- От осложнений коронавируса умерли 95 пациентов. В то же время выздоровели – 8 291 человек.
- По состоянию на 4 июня известно, что заразились коронавирусом 2 211 683 жителя страны, из них выздоровели 2 080 382 человека. Жертвами болезни стали 51 054 больных.