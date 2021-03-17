Правительство поддержало совместную инициативу МВД и Минздрава о создании Единого аэромедицинского пространства. Это предполагает введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки.

Проект начали в результате сотрудничества с Францией и компанией Airbus. Как отметил глава МВД Арсен Аваков, говорится о новом уровне оказания экстренной медицинской помощи, ведь человека смогут доставить в медучреждение с отдаленного уголка страны.

Читайте также Сердце, почки и печень: на Волыни провели 4 трансплантации от одного донора – фото

Вертолеты сначала будут базироваться в Киеве и во Львове

Использование авиации чрезвычайно важно и для трансплантологии. Говорится о доставке реципиента или органа к месту операции.

На первом этапе привлекут новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться во Львове и Киеве.

Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект во Львовском регионе – это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская, Тернопольская и Черновицкая области. А с 1 мая уже подключаем Киевский регион, он обеспечит помощь Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областям и городу Киев,

– рассказал Арсен Аваков.

Далее, надеются в Министерстве внутренних дел, система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину. Аваков отметил, что таким образом восстанавливают санавиацию, которая в Украине существовала лишь теоретически.

Интересно! Как рассказали в ведомстве, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

Смотрите видео, как будет действовать аэромедицинская эвакуация:



Скорость реагирования – от 5 до 30 минут / Фото МВД Украины