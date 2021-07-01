В Украине возрастет смертность от COVID-19: прогноз НАН

В Национальной академии наук прогнозируют, что среднее количество новых больных COVID-19 в Украине будет на уровне 544 на протяжении недели 1 – 7 июля 2021. А в течение недели 8 – 14 июля – 478.

При этом в НАН сообщили, что смертность в результате коронавируса в Украине может возрасти. Сейчас наблюдаемая летальность составляет около 3%.

К теме В Украине ухудшится ситуация с COVID-19: распространение дельта – вопрос времени

Предварительные данные указывают на вероятность локальных пиков до 4%,

– говорится в сообщении.

Согласно данным ученых, избыточная смертность от коронавируса в Украине за апрель 2021 году по сравнению с 2015 – 2019 годы составила 19,5 тысяч (превышение на 39,5%) против 11,1 тысяч летальных случаев от коронавируса.

В Киеве относительное превышение было наибольшим среди других регионов Украины и составило 80,5%.

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась: данные НАН

Среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшилось до 588 больных в день – за последние 2 недели вдвое.

Среднее количество летальных исходов за последнюю неделю равно в среднем 31 смерти в день.

Отметим, что за прошедшие сутки, 30 июня, в Украине зарегистрировали 705 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 464 пациенты с осложненным течением COVID-19. Зато умерли еще 15 человек.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 2 235 801 человека. По состоянию на 1 июля болезнь преодолели 2 168 387 человек. 52 391 пациент умер от осложнений коронавируса.