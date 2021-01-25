На Львовщине мужчине подтвердили хантавирус – это первый случай передачи хантавирусной инфекции в Украине. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное.

Источник: ZAXID.NET

Как обнаружили болезнь

Житель Дрогобычского района обратился во Львовскую областную инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в пояснице, мышцах.

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У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которое провоцирует хантавирус.

После сбора материалов для исследования, образцы отправили в Киев, в лабораторию Центра общественного здоровья.

На прошлой неделе поступили результаты, которые подтвердили предполагаемый диагноз – хантавирусная инфекция.

Объяснение инфекциониста

Главный санврач Львовщины Наталья Тимко подтвердила случай инфицирования хантавирусом на Львовщине и пояснила, что обычно люди могут заразиться им через контакты с крысами, вдыхание испарений от выделений грызунов.

Важно! Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко. До сих пор такого заболевания На Львовщине не было.

Что сейчас известно о больном

Где и как мужчина подхватил этот вирус, доподлинно неизвестно. Вероятно, инфицировался мужчина во время работы по хозяйству.

Сначала мужчина проходил лечение во Львовской областной инфекционной больнице, но впоследствии его направили во Львовскую областную клиническую больницу, из-за серьезных проблем с почками. Сейчас мужчину выписали из больницы домой.

Как предотвратить инфицирование хантавирусом

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, специалисты советуют во время работы с землей надевать варежки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве.

Овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба, тщательно мыть.