В Украине впервые обнаружили новую мутацию штамма Дельта
В Украине впервые было зафиксировано появление штамма коронавируса Дельта AY.4.2. Эту мутацию вируса обнаружили у пациента из Днепра.
Впервые этот вариант был зафиксирован в Великобритании летом 2021 года. Британские ученые считают его самым заразным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2.
К теме Чем коварен новый вариант штамма Дельта AY.4.2
Как обнаружили новую мутацию Дельты
Ученые Института молекулярной биологии и генетики только что завершили работу по установлению штаммов COVID-19 в очередных образцах, предоставленных Центром общественного здоровья Украины. В общей сложности ученые проанализировали 75 образцов, взятых в конце октября у больных из восьми регионов Украины:
- Харьков – 8 образцов,
- Херсон – 10,
- Киев – 9,
- Львов – 9,
- Ужгород – 10,
- Одесса – 10,
- Днепр – 10,
- Луцк – 9.
Все без исключения образцы содержали штамм коронавируса Дельта.
Какой вариант коронавируса доминирует в Украине
Последние исследования подтвердили выводы предыдущих, проведенных в Институте в начале ноября – преобладает "материнский" штамм Дельта (B.1.617.2), поскольку он был обнаружен в 60% образцов. В общей сложности среди исследуемых образцов обнаружено 9 разных вариантов этого штамма.
Среди них Дельта AY.4 – его обнаружили в 8 исследуемых образцах. Уже доказано, что у него повышенный уровень скорости инфицирования по сравнению с "материнским" штаммом Дельта.
В публикации говорится, что чаще всего AY.4 фиксируют в Волынской области:
"Больше всего поражена им, судя по выборке, Волынь: в трети исследуемых образцов из этой области детектирован Дельта AY.4 штамм. Дельта AY.4 штамм обнаружен также в 2 образцах со Львовщины, по 1 образцу – из Одессы, Днепра и Херсонской области" .
Скорость распространения штамма Дельта и его вариантов удивляет научное сообщество
В Институте молекулярной биологии и генетики подчеркнули, что штамм коронавируса Дельта и его вариации "имеют очень высокий уровень контагиозности" (т.е. скорости передачи) по сравнению с начальным штаммом SARS-CoV-2 из Уханя и "британским" Альфа, который вызвал предыдущую волну заболевания в Украине и мире.
В частности, об этом свидетельствуют данные международной научной базы данных GISAID. На сегодняшний день разнообразные варианты штамма Дельта обнаружили в более чем 97% образцов, секвенированных в мире. Как отметили ученые, "это беспрецедентно", поскольку до сих пор ни один штамм коронавируса не имел такого тотального доминирования на планете.
"Ученые ИМБГ продолжают более глубокий структурно-функциональный анализ полученных результатов для выявления особенностей найденных штаммов SARS-CoV-2. Исследование мутаций коронавируса наши ученые проводят по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины".Отметьте: Ученые ИМБГ единственные, кто изучает мутации коронавируса с помощью метода секвенирования нового поколения в Украине. В феврале 2021 года ученые из Института впервые в стране детектировали вспышку штамма Альфа (в Ивано-Франковской области), а в июне – появление в стране нового штамма Дельта (в Киеве и Закарпатье).
Основное из публикации ИМБГ в фейсбуке:
"….Последние исследования так же, как и предыдущие, проведенные в ИМБГ в начале ноября, свидетельствуют: преобладает "материнский" штамм Дельта, т.н. индийский (B.1.617.2) – он обнаружен в 60% образцов.
Среди них Дельта AY.4, который, как уже доказали британские ученые, имеет повышенный уровень контагиозности (то есть скорости инфицирования) по сравнению с "материнским" индийским штаммом.
Ученые ИМБГ обнаружили Дельта AY.4 штамм в 8 исследуемых образцах. Наиболее поражена им, судя по выборке, Волынь: в трети изучаемых образцов из этой области детектирован Дельта AY.4 штамм. Дельта AY.4 штамм обнаружен также в 2 образцах из Львовской области, по 1 образцу – из Одессы, Днепра и Херсонской области.
Впервые в Украине зафиксировано появление штамма Дельта AY.4.2 – в городе Днепр. Этот вариант Дельты (его впервые зафиксировали в Великобритании летом 2021 г.) британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2..."