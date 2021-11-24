В Украине впервые обнаружили новую мутацию штамма Дельта

В Украине впервые было зафиксировано появление штамма коронавируса Дельта AY.4.2. Эту мутацию вируса обнаружили у пациента из Днепра.

Впервые этот вариант был зафиксирован в Великобритании летом 2021 года. Британские ученые считают его самым заразным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2.

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Как обнаружили новую мутацию Дельты

Ученые Института молекулярной биологии и генетики только что завершили работу по установлению штаммов COVID-19 в очередных образцах, предоставленных Центром общественного здоровья Украины. В общей сложности ученые проанализировали 75 образцов, взятых в конце октября у больных из восьми регионов Украины:

Харьков – 8 образцов,

Херсон – 10,

Киев – 9,

Львов – 9,

Ужгород – 10,

Одесса – 10,

Днепр – 10,

Луцк – 9.

Все без исключения образцы содержали штамм коронавируса Дельта.

Какой вариант коронавируса доминирует в Украине

Последние исследования подтвердили выводы предыдущих, проведенных в Институте в начале ноября – преобладает "материнский" штамм Дельта (B.1.617.2), поскольку он был обнаружен в 60% образцов. В общей сложности среди исследуемых образцов обнаружено 9 разных вариантов этого штамма.

Среди них Дельта AY.4 – его обнаружили в 8 исследуемых образцах. Уже доказано, что у него повышенный уровень скорости инфицирования по сравнению с "материнским" штаммом Дельта.

В публикации говорится, что чаще всего AY.4 фиксируют в Волынской области:

"Больше всего поражена им, судя по выборке, Волынь: в трети исследуемых образцов из этой области детектирован Дельта AY.4 штамм. Дельта AY.4 штамм обнаружен также в 2 образцах со Львовщины, по 1 образцу – из Одессы, Днепра и Херсонской области" .

Скорость распространения штамма Дельта и его вариантов удивляет научное сообщество

В Институте молекулярной биологии и генетики подчеркнули, что штамм коронавируса Дельта и его вариации "имеют очень высокий уровень контагиозности" (т.е. скорости передачи) по сравнению с начальным штаммом SARS-CoV-2 из Уханя и "британским" Альфа, который вызвал предыдущую волну заболевания в Украине и мире.

В частности, об этом свидетельствуют данные международной научной базы данных GISAID. На сегодняшний день разнообразные варианты штамма Дельта обнаружили в более чем 97% образцов, секвенированных в мире. Как отметили ученые, "это беспрецедентно", поскольку до сих пор ни один штамм коронавируса не имел такого тотального доминирования на планете.

"Ученые ИМБГ продолжают более глубокий структурно-функциональный анализ полученных результатов для выявления особенностей найденных штаммов SARS-CoV-2. Исследование мутаций коронавируса наши ученые проводят по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Основное из публикации ИМБГ в фейсбуке:

Ученые ИМБГ единственные, кто изучает мутации коронавируса с помощью метода секвенирования нового поколения в Украине. В феврале 2021 года ученые из Института впервые в стране детектировали вспышку штамма Альфа (в Ивано-Франковской области), а в июне – появление в стране нового штамма Дельта (в Киеве и Закарпатье).

"….Последние исследования так же, как и предыдущие, проведенные в ИМБГ в начале ноября, свидетельствуют: преобладает "материнский" штамм Дельта, т.н. индийский (B.1.617.2) – он обнаружен в 60% образцов.

Среди них Дельта AY.4, который, как уже доказали британские ученые, имеет повышенный уровень контагиозности (то есть скорости инфицирования) по сравнению с "материнским" индийским штаммом.

Ученые ИМБГ обнаружили Дельта AY.4 штамм в 8 исследуемых образцах. Наиболее поражена им, судя по выборке, Волынь: в трети изучаемых образцов из этой области детектирован Дельта AY.4 штамм. Дельта AY.4 штамм обнаружен также в 2 образцах из Львовской области, по 1 образцу – из Одессы, Днепра и Херсонской области.

Впервые в Украине зафиксировано появление штамма Дельта AY.4.2 – в городе Днепр. Этот вариант Дельты (его впервые зафиксировали в Великобритании летом 2021 г.) британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2..."