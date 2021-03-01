Во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине провели уникальную операцию. Прооперировали ребенка с патологией кишечника с помощью робота Da Vinci.

Директор медучреждения Олег Самчук рассказал, что изъян кишечника, с которым родилась 13-летняя девочка, трижды пытались оперировать, но сложные хирургические вмешательства лишь ухудшили состояние ребенка.

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Многочисленные госпитализации и медикаментозное лечение только временно облегчали состояние. Без еще одной операции девочка не просто страдала бы, был риск возникновения острой кишечной непроходимости и даже некроза, а это уже вопрос жизни,

– рассказал медик.

Суть уникальной операции

С помощью Da Vinci специалисты сделали 3 прокола размером по восемь миллиметров каждый.

В брюшную полость ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображение в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением.

Хирург, сидевший за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две "руки" и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей.

На ликвидацию спаек ушло почти три часа. По словам врача, операция прошла успешно. Ранний послеоперационный период удовлетворительный.

Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. И хотя впереди у нашей пациентки еще длительная реабилитация, она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме,

– написал Олег Самчук.

Что такое Da Vinci

Робот Da Vinci разработан специалистами американского космического агентства NASA для оказания неотложной хирургической помощи астронавтам на орбите с помощью врачей непосредственно с Земли.

Сейчас в мире ежеминутно проводят операции с использованием роботизированной хирургии, ведь она позволяет проводить высокоточные операции с минимальным повреждением тканей и важных анатомических структур.

В ноябре 2020 года Львовская больница скорой помощи получила современный американский аппарат для проведения сложных операций – робот-хирург Da Vinci. После прохождения сертификации первую операцию с помощью робота провели в декабре прошлого года.