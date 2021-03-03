В Украине прошел первый этап клинических исследований по лечению тяжелого осложнения коронавируса. А именно цитокинового шторма.

В разных странах мира ученые экспериментируют с мезенхимальными стволовыми клетками, как методом восстановления искореженных коронавирусом легких. В Украине же подобные исследования проводятся впервые. Проект получил поддержку Национального фонда исследований.

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В исследовании приняли участие 2 группы людей:

15 пациентов с пневмонией COVID-19, которые лечились в соответствии с утвержденным протоколом Минздрава (контрольная группа), 13 мужчин в возрасте от 36 до 73 лет с двусторонней пневмонией и тяжелым течением болезни, которых лечили путем трансплантации криоконсервированных аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (экспериментальная группа пациентов).

Мезенхимальные стволовые клетки вводили трижды внутривенно в дозе 1 миллион клеток на 1 килограмм веса пациента.

Исследователи объяснили, что способность мезенхимальных стволовых клеток ингибировать высвобождение провоспалительных цитокинов особенно ценна при коронавирусной пневмонии, при которой часто возникает так называемый "цитокиновый шторм".

Во время "цитокінового шторма" активированы SARS-CoV-2 иммунные клетки в избытке выделяют биологически-активные вещества, тем самым вызывая патологическое воспаление не только в тканях легких, но и в других органах. А проницаемость сосудов повышается, что впоследствии способствует развитию фиброза легких.

Результаты испытания:

На вторую неделю после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие у четырех из 13 пациентов.

На 24 неделю у пациентов по результатам КТ наблюдалась положительная динамика восстановления легких. Лишь 1 пациент имеет признаки фиброзирования в одной доле одного легкого.

Между тем в контрольной группе из 15 пациентов, не получавших клеточной терапии, умер 1 человек. Еще у 7 возникли проявления фиброзирования легких на 8 неделю заболевания.

Эти данные позволяют утверждать, что на сегодня применение мезенхимальных стволовых клеток является перспективным методом борьбы с фиброзным перерождением ткани легких в результате пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,

– заявил старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Владимир Шаблий.

Но это лишь первый этап клинических испытаний. Шаблий отметил, что чтобы получить полноценные данные относительно эффективности данного метода, наблюдение за пациентами должно длиться не менее года.

Клиническое исследование проводится при участии Института клеточной терапии в сотрудничестве с Киевской городской клинической больницей № 4 и Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. Клеточные препараты изготовила биотехнологическая лаборатория Института клеточной терапии в соответствии с международными стандартами.